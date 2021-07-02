هجمات إرهابية تتسبب بانقطاع شبه تام في التيار الكهربائي في العراق

شهدت كافة محافظات العراق، الجمعة، انقطاعا تاما في الكهرباء باستثناء إقليم شمال العراق، بسبب هجمات على أبراج للطاقة.

وقال موقع "شفق نيوز" نقلا عن مصادر لم يسمها، إن أسباب الانقطاع، "تفجير عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وصلاح الدين (شمال) تسبب بانخفاض معدل التجهيز بأكثر من ألف ميغاواط، ما أدى إلى تغيير ترددات نقل الطاقة وإرجاع الحمل إلى محطات الإنتاج والتوليد".

وأضافت المصادر أن "محطات الإنتاج تحتوي على نظام الحماية الذاتي وقامت بحماية نفسها بإطفاء التوربين (رأس التوليد) ما تسبب بإطفاء عام للكهرباء على مستوى العراق عدا إقليم الشمال".

وأشارت المصادر ذاتها، أن "محطات الإنتاج ستبدأ في الساعات المقبلة بإعادة تشغيل التوربينات الغازية والحرارية على أن تتم إعادة ربط ترددات الكهرباء بالسيطرة الوطنية".

وأردفت "ستتم إعادة تجهيز الطاقة الكهربائية للمناطق والمدن كافة خلال الساعات الـ12 المقبلة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية حول الحادث حتى الساعة (8.20 تغ).

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي البلاد، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء.

ويأتي انقطاع التيار وسط تصاعد وتيرة احتجاجات شعبية مؤخراً على تردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية فضلا عن استشراء الفساد.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان، إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة.