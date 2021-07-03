سفيرة كندا تعلق في "طابور الانتظار" أمام محطة وقود في بيروت

وجدت سفيرة كندا لدى بيروت شانتال تشاستيناي، نفسها السبت، عالقة في زحمة الانتظار على إحدى محطات الوقود.

ونشرت السفيرة، عبر حسابها على تويتر، صورة تظهر لحظة انتظارها في "طابور" طويل من السيارات للحصول على الوقود.

ومنذ أسابيع، يعاني لبنان شحا في الوقود، ما تسبب بإغلاق معظم المحطات، فيما تشهد البقية طوابير انتظار طويلة.

وأرفقت تشاستيناي، الصورة بتعليق عن صعوبة الحصول على الوقود، حيث قالت: "محطة وقود أخيرا في الأفق! أنا أنتظر في الطابور بصبر مثل الجميع".

وأضافت في تعليقها: "ماذا عنكم؟ ماذا تفعلون في صباح السبت الجميل هذا؟".

ويطلق اللبنانيون عبارة "طوابير الذلّ" على مشهد الاصطفاف بالسيارات على المحطات والانتظار ساعات لتعبئة الوقود، وفي أحيان كثيرة لا يبلغون دورهم بسبب نفاد الكميات المتوفرة.

ولاقت صورة السفيرة تفاعلا واسعا بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء إنها تشارك معاناة معظم السكان.

فيما وجد آخرون في الصورة مناسبة لانتقاد من لا يلتزمون الدور، ويفتعلون المشاكل.

وتشهد بعض المحطات بين حين وآخر، حالة من الفوضى تتخللها إشكالات وإطلاق نار، ما يستدعي تدخل الشرطة والجيش أحيانا لفرض الأمن.