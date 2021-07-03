مصر تفتتح قاعدة عسكرية بحرية متاخمة لليبيا

أعلنت مصر، السبت، افتتاح قاعدة عسكرية بحرية باسم "3 يوليو الجديدة" شمال غربي البلاد.

ووفق التلفزيون الرسمي بمصر، "افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 ملايين متر مربع بمنطقة جرجوب على البحر المتوسط (شمال غرب)".

وتقع منطقة "جرجوب" على البحر المتوسط بمحافظة مطروح أقصى شمال غربي مصر، المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قال قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، إن "القاعدة البحرية تدعم تأمين قناة السويس، وتحقيق الأمن البحري، ومنع الهجرة غير النظامية".

بدورها، أوضحت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، أن "القاعدة البحرية تضم 74 منشأة عسكرية وعددا من ميادين التدريب، إضافة إلى مهبط طائرات، ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات، وآخر للتدريبات المشتركة".

وأضافت الصحيفة، أن القاعدة البحرية "تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري".

وتعد "3 يوليو الجديدة" هي ثالث قاعدة عسكرية كبرى يفتتحها السيسي منذ وصوله إلى الحكم في البلاد منتصف عام 2014، بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية (شمال غرب) وبرنيس العسكرية (جنوب البحر الأحمر).

وخلال السنوات الماضية، كثفت مصر من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع العديد من دول العالم، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا والإمارات وسلطنة عمان والسودان.