مقتل 4 عراقيين في هجوم مسلح غربي البلاد

قُتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون، السبت، في هجوم قال مسؤول محلي عراقي، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نفذته" بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال قائم مقام قضاء حديثة غربي الأنبار، عبد الله الجغيفي، في بيان، إن "عصابات داعش شنت هجوما مسلحا على منطقة رزقة في قضاء حديثة".

وأضاف الجغيفي، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بجروح"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يعلن "داعش" حتى الساعة (7.25 تغ) مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات العراقية عادة ما توجه أصابع الاتهام لعناصر التنظيم الإرهابي بالمسؤولية عن مثل هذه الهجمات.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.