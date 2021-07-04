إيفر جيفن تعلن التوصل لـحل رسمي مع هيئة قناة السويس

أعلن ممثل عن ملاك السفينة "إيفر جيفن"، الأحد، التوصل إلى "حل رسمي" مع هيئة قناة السويس المصرية بشأن أزمة جنوحها وإغلاقها القناة لنحو أسبوع قبل أشهر.

ووفق وكالة "بلومبرغ"، أفادت شركة "ستان مارين"، وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة، في بيان: "يسعدنا أن نعلن أنه بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين (الشهر الماضي)، وبعد اجتماعات أخرى مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس (...) تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي".

ولم تفصح الشركة البريطانية عن تفاصيل الاتفاق.

بينما أكد خالد أبو بكر، المستشار القانوني للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لصحيفة "اليوم السابع" (مصرية خاصة)، أنه تم "الاتفاق على معظم بنود التسوية".

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، جنحت السفينة "إيفر جيفن" العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي.

وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى حوالي 550 مليون دولار.

بالمقابل، عرضت الشركة المالكة للسفينة على "هيئة قناة السويس" دفع تعويضات بمقدار 150 مليون دولار.