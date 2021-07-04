العراق ومصر يتفقان على خطط زمنية لتفعيل قرارات "القمة الثلاثية"

أعلن العراق، الخميس، أنه اتفق مع مصر على خطط زمنية لتفعيل مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في العاصمة بغداد، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك خلال مباحثات بين وزير التخطيط العراقي خالد بتال نجم ووزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، في بغداد بحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز، ومسؤولين مصريين آخرين، وفق بيان لوزارة التخطيط العراقية.

وقال البيان: "المباحثات تناولت التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وذلك في ضوء مقررات القمة الرئاسية الثلاثية".

واحتضنت بغداد في 27 يونيو/حزيران، أعمال القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهي الرابعة من نوعها منذ مارس/آذار 2019.

وأضاف البيان العراقي، أن بغداد والقاهرة اتفقتا على "وضع خطة عمل مشتركة بتوقيتات زمنية محددة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المتخذة من قبل قادة البلدين، إلى واقع عملي ملموس".

ولم يوضح البيان مضمون الخطة أو أي مواعيد زمنية لها، لكنه أكد أنها تتعلق "بتطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص العراقي والمصري".

وتابع بأن "الطرفين بحثا آليات العمل لإنشاء مناطق صناعية واقتصادية مشتركة وفسح المجال أمام القطاع الخاص، ليتولى مهام تنفيذ المشاريع الاستثمارية".

كما ناقش الطرفان "العمل على إقامة معارض تجارية دائمة للصناعات ومختلف المنتجات، وتشجيع الصناعات الحرفية".

كان البيان الختامي للقمة الثلاثية الأخيرة، قد أوصى بتطوير التعاون بين الدول الثلاث في مشاريع نقل الطاقة الكهربائية والغاز والنفط، وتسهيل إنشاء مشاريع صناعية مشتركة وإقامة معارض دائمة مشتركة بينها.