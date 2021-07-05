صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من شركات تعمل في مستوطنات إسرائيلية

أعلن صندوق تقاعد نرويجي كبير، قراره سحب استثماراته في 16 شركة، لأنها تعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين "أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج KLP، قطع استثماراته في 16 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية".

وأضافت "من بين هذه الشركات: موتورولا وألستوم وأخرى في مجالات الاتصال والبنوك والطاقة والبناء".

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية أو الشركات ردا على هذا القرار.

وكانت العديد من الشركات وصناديق التقاعد الغربية، سحبت استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية والشركات التي تعمل فيها.

ويَعتبر القانون الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنها غير قانونية.