هجوم بـ6 صواريخ يستهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق

أفاد مصدر عسكري، الإثنين، بأن هجوماً بـ 6 صواريخ غراد، استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر وهو ضابط في الجيش العراقي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الصواريخ أطلقت من منصتين، الأولى من جنوب مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي) والثانية من منطقة حي البكر شمال ذات المدينة، تجاه قاعدة عين الأسد".

وأوضح المصدر أن "الصواريخ سقطت في محيط القاعدة التي تضم قوات أمريكية، وأخرى من باقي دول التحالف، دون وقوع خسائر مادية وبشرية".

ولم يصدر تعقبب فوري من الحكومة العراقية حول الهجوم، كما لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها.

وقاعدة عين الأسد، تقع ناحية البغدادي على بعد 90 كم غرب مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، وتعتبر أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في العراق.

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع 2020.