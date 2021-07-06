إحباط "تهديد جوي" استهدف السفارة الأمريكية في العراق

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية في مبنى السفارة بالعاصمة بغداد تصدت "لتهديد جوي" استهدفها، دون توضيح ماهيته.

وذكرت في بيان، أنه "في وقت مبكر من الثلاثاء، تفعلت المنظومة الدفاعية داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي".

ولم يوضح البيان طبيعة هذا التهديد، لكن مصدر أمني عراقي أبلغ الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأنه "على الأرجح طائرة مسيرة مفخخة".

وقالت السفارة في بيانها: "نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا".

ولم تتبنّ أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الساعة (06:50 ت.غ)، لكن فصائل مقربة من إيران بينها كتائب حزب الله العراقي، كانت قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية بالعراق، في حال لم تنه واشنطن وجودها العسكري في البلاد.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية، إلى جانب القواعد العسكرية العراقية التي تتمركز فيها قوات أمريكية إلى هجمات بواسطة صواريخ الكاتيوشا أو الطائرات المسيرة المفخخة.

وعادة ما تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها في العراق.