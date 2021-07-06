العراق.. استهداف 3 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، تعرض 3 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية لهجوم بعبوات ناسفة، شمالي البلاد.

وقالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، التي تتخذ من كركوك (شمال) مقرا لها، في بيان، إن أحد خطوط نقل الطاقة تعرض لعمل تخريبي في منطقة قرية زركاطة بالمحافظة، بتفجير عبوات ناسفة، ما تسبب بسقوط 3 أبراج، وتوقف الخط عن العمل.

والاثنين، شن الجيش العراقي عملية عسكرية لتأمين أبراج الطاقة الكهربائية بمحافظة نينوى (شمال)، إذ تعرض عدد من أبراج نقل الطاقة مؤخرا لهجمات متكررة في مناطق متفرقة من البلاد.

والجمعة، أكدت وزارة الكهرباء إعادة تشغيل منظومة الطاقة في البلاد بعد توقفها لساعات، إثر استهداف أبراج لنقل الطاقة.

بدورها، أعلنت الحكومة، الجمعة، قبول استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، وإقالة مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية (جنوب) أحمد خيري من منصبه، إثر احتجاجات شعبية لانقطاع التيار في البلاد.

وعلى أثر الانقطاع الأخير، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية لمواجهة نقص توافر الكهرباء.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.