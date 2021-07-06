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بحراسة الشرطة الإسرائيلية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.07.2021 13:01
آخر تحديث في 06.07.2021 13:43
بحراسة الشرطة الإسرائيلية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب "إن 44 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد منذ العام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارته.

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