حكم حوثي بإعدام 5 يمنيين بتهمة "التخابر" مع بريطانيا

قضت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين، الثلاثاء، بإعدام خمسة يمنيين، بعد 5 أشهر من بدء محاكمتهم بتهمة "التخابر" مع بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء قضت بالإعدام تعزيرا بحق خمسة متهمين يمنيين بممارسة نشاط تجسسي وتخريبي لصالح ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني".

وأضافت أن المتهمين هم "عرفات قاسم عبد الله الحاشدي، وعلي محمد عبد الله الجعماني، وباسم علي الخروجه، وسليم عبدالله يحيى حبيش، وأيمن مجاهد قايد حريش".

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت أحكام الإعدام الصادرة نهائية.

كما قضى منطوق الحكم بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بحق المتهم محمد شرف قايد حريش، مع وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، وأخذ الضمانات والتعهدات منه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام، وفق ذات المصدر.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات البريطانية حول هذا القرار حتى الساعة (13:00 ت.غ)، غير أن الحكومة اليمنية ومؤسسات حقوقية دولية عادة ما تؤكد بطلان شرعية هذه المحاكم والقرارات الصادرة عنها.

وكانت جماعة الحوثي بدأت محاكمة المتهمين الستة في فبراير/ شباط الماضي، بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية على الأراضي اليمنية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف سعودي-إماراتي، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.