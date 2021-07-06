خوفاً من المقاطعة الشعبية.. إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة في لبنان

أصدرت السلطات اللبنانية قراراً بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (قبل الثانوية) للعام الجاري خشية من مقاطعة غالبية الأساتذة والمعلمين لها، الذين يطالبون بتحسين رواتبهم وظروف عملهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان الاثنين إن "النقابات التعليمية أكدت خلال الاجتماع معهم صباح الاثنين أنهم لا يضمنون مشاركة الأساتذة بالشهادة المتوسطة، ما يجعل إقامة الامتحانات محفوفا بالمخاطر".

وبناء على ذلك، قررت الوزارة إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة وما يعادلها في التعليم المهني والتقني، حسب البيان.

جاء ذلك قبيل أيام قليلة من موعد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة التي كانت مقررة في 12 يوليو / تموز لنحو 60 ألف طالب.

وحسب البيان، سيتم إعطاء إفادات نجاح لجميع الطلاب.‎

وقال مصدر داخل إحدى الروابط التعليمية للأناضول، مفضلة عدم نشر اسمها، إن غالبية الأساتذة اتخذوا قرارا بمقاطعة مراقبة وتنفيذ الامتحانات، احتجاجا على عدم تحسين رواتبهم وظروف عملهم في ظل الأوضاع الصعبة السائدة.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت الى انهيار مالي غير مسبوق وتدهور حاد في القدرة الشرائية لمعظم السكان، وارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي.

وعادة تقام الامتحانات لتلك الشهادة كل عام للطلاب الذي يبلغون الصف التاسع أساسي، وتكون تحت إشراف وزارة التربية وتصدر شهادة رسمية للناجحين فيها، إلا أن العديد من الدول لا تعتمد هذا النظام.

وفي البيان ذاته، اقترحت الوزارة إلغاء تلك الشهادة بشكل نهائي للسنوات المقبلة "كي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية"، والإبقاء على شهادة الثانوية العامة وما فوق.

وهذه الشهادة شرطا لإكمال التعليم في المرحلة الثانوية (قبل الجامعية)، وتتيح لحاملها التقدم إلى بعض الوظائف في القطاع الرسمي.