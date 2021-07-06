نظرة إيجابية لإيران حول المحادثات الجارية مع السعودية

ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الثلاثاء أنّ بلاده تنظر بإيجابية للمحادثات الجارية مع السعودية.

وقال خطيب زاده في تصريحات للصحفيين، "على السعودية أن تعرف أن إيران تؤيد تحقيق الاستقرار في المنطقة من دول المنطقة نفسها، ومن أجل تحقيق نتائج إيجابية على هذا الصعيد، نرحب دائما بالمحادثات، وننظر بإيجابية للمحادثات مع السعودية"

وفي أبريل/ نيسان الماضي، استضافت بغداد جولات مباحثات مباشرة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، هي الأولى منذ أن قطعت الرياض علاقاتها مع طهران في 2016.

وفي ذلك العام، اعتدى إيرانيون على السفارة السعودية لدى طهران وقنصليتها في مدينة مشهد؛ احتجاجا على إعدام الرياض لرجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر بتهمة "الإرهاب".

ويشكل العراق ساحة تنافس رئيسية بين إيران والسعودية، وهما القوتان الرئيسيتان في منطقة الخليج.

وتسعى بغداد إلى ردم الفجوة بين جارتيها، على أمل أن ينعكس ذلك إيجابا عليها.