مصر.. سفينة "إيفرجيفن" تغادر البحيرات المرة بعد احتجاز 107 أيام

غادرت السفينة البنمية "إيفرجيفن" منطقة احتجازها منذ 107 أيام في البحيرات المُرة المصرية نحو مدينة الإسماعيلية، الأربعاء، تمهيدا لمغادرتها قناة السويس واستئناف رحلتها إلى مدينة روتردام الهولندية، وذلك بعد توقيع اتفاق تسوية مع هيئة قناة السويس.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي، إن "الهيئة وقعت اليوم اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة، وأغلقنا ملفها نهائيا".

وتحركت خلال وقت سابق، الأربعاء، سفينة "إيفرجيفن" من مكان احتجازها في منطقة البحيرات المرة، متجهة إلى بور سعيد (شمال شرق) لإجراء فحوصات فنية قبيل مغادرتها القناة نحو مدينة روتردام الهولندية.

وبحسب ربيع، فإن الاتفاق ينص على غلق الملف دون أي مطالبات إضافية أو لاحقة من الطرفين، دون مزيد من التفاصيل المالية، لكنه قال: "سيتم دفع المبلغ دفعة واحدة".

وزاد: "بعد جنوح السفينة في مارس/ آذار الماضي، قمنا بتسريع أعمال التوسعة لدى بعض المقاطع من قناة السويس".

والثلاثاء، أصدرت محكمة الإسماعيلية قرارا قضائيا برفع الحجز عن سفينة "إيفرجيفن" المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وفي 24 مارس الماضي، جنحت السفينة العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة حتى إعادة تعويمها في 29 من الشهر ذاته.