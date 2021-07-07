نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن لبحث قضايا شائكة منها مقتل خاشقجي

يجري نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، زيارة للولايات المتحدة، الثلاثاء (بحسب التوقيت المحلي لشمال أمريكا)؛ لتناول عدد من القضايا من بينها قضية الصحفي، جمال خاشقجي.

إعلان البيت الأبيض جاء على الموقع الإلكتروني لقناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء.

وقال المصدر إنه "من المتوقع أن يكون مقتل الصحفي السعودي، خاشقجي محور اللقاء" مع نائب وزير الدفاع السعودي الزائر للولايات المتحدة.

بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن نائب الوزير، الأمير خالد بن سلمان، سيلتقي مسؤولين أمريكيين، خلال الزيارة، بدون الكشف عن تفاصيل إضافية.

والأمير خالد هو شقيق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ونجل ملك السعودية الحالي سلمان بن عبد العزيز.

الزيارة هذه هي الأرفع التي يجريها مسؤول سعودي منذ تولي الرئيس، جو بايدن، منصب الرئاسة في يناير/كانون ثان الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي خالد بن سلمان، الذي سبق له أن شغل منصب السفير السعودي لدى واشنطن، كبار مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتتضمن الزيارة عددا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك مسائل الأمن في العراق وسوريا، وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، بحسب المصدر نفسه.

كما سيتم، وفق الصحيفة، التطرق إلى الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومخاوف السعودية بشأن مفاوضات إدارة بايدن مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال مسؤولون إنه من غير المتوقع أن يلتقي الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي بالرئيس بايدن، بحسب الصحيفة.