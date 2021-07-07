هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف مطار أربيل

كشفت سلطات إقليم شمالي العراق، الثلاثاء، عن تعرض مطار أربيل إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة، دون إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب (رسمي) في بيان مقتضب، إن مطار أربيل تعرض إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في الساعة العاشرة والنصف مساء (19:30 تغ).

وأضاف أن الهجوم لم يخلّف أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، واقتصر الأمر على اندلاع النيران في بعض أعشاب جافة وتقوم سيارات الإطفاء بإخمادها.

ويضم المطار قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وكان المطار قد تعرض لهجومين مماثلين في يونيو/حزيران وأبريل/نيسان الماضيين، ما ألحق أضرارا مادية في منزل قريب من المطار.

كما تعرضت القاعدة العسكرية في المطار لهجوم صاروخي في فبراير/شباط الماضي، ما أدى لمقتل متعاقد أجنبي مع قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

ويأتي هذا التطور غداة إحباط هجوم على السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد كان في الغالب عبر طائرة مسيرة مفخخة مساء الاثنين، وفق مصدر أمني.