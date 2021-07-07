ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية تمنع أعضاء في المعارضة السورية من المرور لشمال العراق

منعت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، مرور أعضاء في جبهة "السلام والحرية" السورية المعارضة من معبر سيمالكا الحدودي إلى إقليم شمال العراق.

وأدانت الجبهة، في بيان الثلاثاء، ما حصل جاء فيه: "ضمن سلسلة الممارسات اللامسؤولة وعدم احترام الرأي الآخر، منعت إدارة معبر سيمالكا التابعة لتنظيم ي ب ك، بتاريخ 5 تموز/ يوليو الجاري، عبور أعضاء من الهيئة القيادية للجبهة المقيمين في الداخل السوري دون إعطاء مبررات أو أسباب قانونية".

وتضم الجبهة (تأسست منذ نحو عام) 4 مكونات معارضة، هي المنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.

وذكر البيان، أن الوفد الذي منع التنظيم دخوله "كان متوجها إلى إقليم شمال العراق للانضمام إلى الاجتماع الاعتيادي في الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة".

وأضاف: "ندين هذا الإجراء ونعتبره تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي".

وأكد استمرار الجبهة في العمل السياسي "رغم كل الإجراءات المتكررة من منع وتهديد واعتقال، ورغم تسلط السلاح سواء من النظام الذي خرج الشعب السوري بثورته لرفض تسلطه، أو من أي سلطة تحاول أن تكرر ما قام به النظام".

وتسيطر منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" على مساحات واسعة شرقي سوريا، وتقوم بالتضييق على المدنيين والجهات السياسية التي تعارضها.

كما تتهم المعارضة السورية "ي ب ك/ بي كا كا" بسرقة ثروات المنطقة الغنية بالنفط والغاز والقمح.