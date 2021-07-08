إسرائيل تبيع كميات إضافية من الماء للأردن

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، تقوم الأخيرة بموجبه ببيع المملكة 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، تضاف إلى الكميات الأخرى.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن الخارجية، الخميس، أعقب لقاء ضم وزيرها أيمن الصفدي، ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، الذي يفصل فلسطين عن المملكة.

وأضاف البيان: "توصل الجانبان الأردني والإسرائيلي، إلى اتفاق تبيع الأخيرة بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه للأردن".

ويحصل الأردن على كميات من المياه الصالحة للشرب من إسرائيل، بمتوسط سنوي 35 مليون متر مكعب، حسب معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين، تضاف إلى كمية أخرى متغيرة حسب الهطل المطري.

ويبلغ معدل استهلاك الأردن السنوي للمياه 110 ملايين متر مكعب، وفق بيانات رسمية.

وأشار البيان أن اللقاء خرج بقرار رفع سقف صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية من 160 إلى 700 مليون دولار سنويا.

واتفق الوزيران على اجتماع للفرق الفنية في كلا البلدين، خلال الأيام القادمة، لإكمال التفاصيل الفنية لاتفاق المياه، واتفاقية زيادة الصادرات الأردنية لفلسطين.