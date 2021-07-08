الأمن العراقي يفض تظاهرة بالقوة ويصيب 5 محتجين في كربلاء

أصيب 5 محتجين، الخميس، بفض قوات الأمن العراقية تظاهرة أمام محطة كهرباء "الخيرات" في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال رشيد محسن، أحد المتظاهرين، إن "أهالي ناحية الخيرات، في محافظة كربلاء نظموا تظاهرة أمام محطة كهرباء الناحية، احتجاجا على تراجع ساعات تغذية التيار الكهربائي للمنازل".

وأوضح محسن، أن "التظاهرة كانت سلمية وطالبت المسؤولين بزيادة ساعات تغذية التيار الكهربائي، إلا أننا تفاجأنا بتدخل قوات الأمن لفض التظاهرة بالقوة".

وأشار، أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل".

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

وتفاقمت أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد مؤخرا بعد تصاعد الهجمات التي ينفذها مجهولون تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية بين المحافظات.