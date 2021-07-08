"التعاون الإسلامي" تطلق مؤتمر حول تمكين المرأة في ظل كورونا بالقاهرة

انطلق في القاهرة، الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) حول المرأة في ظل جائحة "كورونا".

وتعقد هذه الدورة ليوم واحد تحت شعار "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، وفق بث للتلفزيون المصري وبيان للمنظمة.

وجاءت المشاركة في المؤتمر على مستوى وزراء المرأة والمجالس الوطنية المعنية والمؤسسات الدولية.

وفي كلمة افتتاحية، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن "مصر ستسعى، خلال رئاستها العامين المقبلين لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على النساء".

ومخاطبا الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن قضية تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باتت ضرورة حتمية، وفق بيان المنظمة.

وأردف أن المنظمة "تسعى لإعطاء رسالة للعالم الإسلامي والعالم أجمع بأن الإسلام الصافي المعتدل يُعلي من شأن المرأة، ويعتبرها شريكا فاعلا في المجالات كافة".

وفي 2018، عُقد المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة في واغادوغو ببوركينا فاسو، بهدف تعزيز ريادة المرأة للأعمال من أجل تحقيق التنمية في الدول الإسلامية.