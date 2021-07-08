السفيرة الفرنسية لدى طرابلس تبحث مع مسؤولين ليبيين مخرجات مؤتمر برلين 2

بحث مدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء الليبي، الطاهر الباعور، مع السفيرة الفرنسية لدى طرابلس، بياتريس دوهيلين، عددا من الملفات المتعلقة بالأزمة السياسية الليبية على رأسها مخرجات مؤتمر "برلين 2".

وجرى اللقاء في طرابلس الأربعاء، وفق بيان مقتضب نشرته الحكومة الليبية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

ووفق المصدر بحث الطرفان "عددًا من الملفات من أبرزها مخرجات برلين 2 والحوار في لجنة 75" وفق البيان.

وتطرقا إلى "دعم انتخابات حرة وشفافة في ديسمبر القادم" بحسب البيان.

وأكد البيان اتفاق الطرفين "على استمرارية التواصل لمد جسور التعاون بين البلدين".

وفي 23 يونيو / حزيران الماضي، عقد مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا في العاصمة الألمانية، بمشاركة 15 دولة، بينها تركيا، إضافة إلى 4 منظمات إقليمية ودولية.

وشددت مخرجات المؤتمر على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون أول القادم، وضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.