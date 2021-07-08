الوفود المشاركة تبدأ الجلسة الرئيسية من أستانا 16 حول سوريا

بدأت اليوم الخميس الجلسة الرئيسية من محادثات "أستانة 16" حول سوريا، التي تجمع ممثلي المعارضة والنظام السوري.

وأمس الأربعاء، كان اليوم الأول محادثات "أستانة 16"، وشهد عقد اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي المعارضة والنظام.

واجتمع ممثلو النظام والمعارضة على طاولة واحدة، في الجلسة الرئيسية لمحادثات "أستانة 16".

ويتناول المشاركون في الجلسة الرئيسية، مستجدات الأوضاع في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إضافة إلى تدابير بناء الثقة مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.

ومن المرتقب أن يصدر بيان ختامي مشترك بعد انتهاء الجلسة الرئيسية.

ويترأس الوفد التركي، رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية السفير سلجوق أونال، فيما يترأس الوفد الروسي، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، والإيراني نائب وزير الخارجية علي أصغر حاجي.

فيما يترأس وفد المعارضة السورية، أحمد طعمة، ووفد النظام مساعد وزير الخارجية أيمن سوسان.

ويشارك في المحادثات أيضا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى وفود الدول المجاورة لسوريا وهي العراق والأردن ولبنان، بصفة مراقب.

وبدأت محادثات "أستانة" بشأن سوريا عام 2017، تحت رعاية الدول الضامنة الثلاثة تركيا وروسيا وإيران، من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.