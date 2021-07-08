سقوط صواريخ "كاتيوشا" بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، أن هجوما بصواريخ "كاتيوشا" استهدف المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد، حيث توجد مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بينها السفارة الأمريكية.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع الوزارة) في بيان، إن "3 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء فجر، الخميس، وسط بغداد"، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.

وأضاف البيان "سقط الصاروخ الأول قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، ما أصاب سيارة أحد المواطنين بأضرار".

وتابع، إن "هذه الأعمال ستواجه بقوة من الأجهزة الأمنية وهي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك تستهدف البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

وخلال أقل من أسبوع، هذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف المنطقة الخضراء، والخامس الذي يستهدف التواجد الأجنبي.

وحتى الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش لم تتبن أي جهة هذا الهجوم.

والثلاثاء، تعرض مطار أربيل الدولي (شمال) الذي تتواجد فيه قوات أمريكية إلى هجوم بطائرة مفخخة، فيما تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار إلى هجومين بالصواريخ يومي الاثنين والأربعاء.

وأعلن فصيل عراقي غير معروف الأربعاء، سمى نفسه "ثأر الشهيد المهندس"، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية بالصواريخ.

وبوتيرة متكررة، تتعرض "المنطقة الخضراء" وقواعد عسكرية تتمركز فيها قوات التحالف الدولي، لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها بالعاصمة بغداد وقواعدها العسكرية في البلاد.

وسبق وأن هددت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.