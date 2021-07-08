لبنان.. سقوط طائرة تدريب مدنية ومقتل ركابها الثلاثة

سقطت طائرة تدريب صغيرة في منطقة جبلية شمال بيروت، فيما قتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها الخميس

وفق ما أفاد مصدر عسكري، في حادث نادر من نوعه في لبنان.

وأفاد المصدر بأن القتلى الثلاثة هم قائد الطائرة ومدنيان، إحداهما سيدة، يحملان الشهرة ذاتها.

ونشرت مواقع إخبارية محلية صوراً للطائرة المحطمة بين الأشجار في منطقة كسروان.

ونادراً ما يشهد لبنان الغارق في انهيار اقتصادي هو الأسوأ في تاريخه، حوادث مماثلة.

وتُستخدم هذه الطائرات عادة للتدريب أو القيام بجولات سياحية أو لاحتفالات خاصة مقابل كلفة مالية عادة ما تكون مرتفعة.