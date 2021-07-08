وزيرة الصحة البحرينية تستقبل سفيرة تركيا في المنامة

التقت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح بالسفيرة التركية لدى المنامة، وأكدت في اللقاء على العلاقات الطيبة التي تجمع بلادها مع تركيا.

وجرى لقاء الوزيرة مع السفيرة ايسن تشاكيل، الأربعاء، في العاصمة المنامة، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأشادت الصالح، بـ"مسار علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الصديقة"، بحسب المصدر ذاته.

وأعربت عن "اعتزازها وتقديرها لما تشهده تلك العلاقات من تطور ونماء في كل المجالات".

بدورها، أعربت السفيرة التركية، عن "اعتزازها بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين"، مشيدة بـ"مستوى العلاقات المتميزة بينهما".

وشهد اللقاء بين الجانبين "استعراض مسيرة التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الصحية، وسبل تعزيز هذه الأواصر"