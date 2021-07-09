إثيوبيا ترفض تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة

دعت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بشدة يوم الخميس للقيام بـ"دبلوماسية وقائية" والدعوة إلى اتفاق ملزم قانونًا لحل النزاع مع إثيوبيا حول سد النهضة على نهر النيل، فيما أصرت إثيوبيا على حل المسألة عند الاتحاد الأفريقي.

وفيما غادر وزير خارجية كل من مصر والسودان إلى نيويورك لمطالبة المجلس باتخاذ إجراء، قائلين إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل وأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بدأ عملية الملء الثاني في انتهاك لاتفاقية عام 2015 ويشكل "تهديدًا وجوديًا" لنحو 150 مليون شخص في دول المصب.



واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80٪، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته التوليدية الكاملة عام 2023، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية. تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية والتأكد من أن الغالبية العظمى من سكانها لا يفتقرون إلى الكهرباء.



أبلغ وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أوولاتشو المجلس أن ملء الخزان جزء من بناء السد ولا ينبغي لمجلس الأمن أن يشارك في قضية مياه النيل، قائلا إنه لا توجد قضية أبعد عن تفويضه بضمان السلام والأمن الدوليين.

وقال إن "الاتحاد الأفريقي ينظر في الأمر ويسهل باقتدار مفاوضاتنا". "تعتقد إثيوبيا أن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، بالنظر إلى الإرادة السياسية اللازمة والالتزام بالتفاوض بحسن نية."

وأضاف أوولاتشو إن مجلس الأمن يجب أن يشجع مصر والسودان على التفاوض بجدية للتوصل إلى تسوية بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.

فيما ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي باللوم على إثيوبيا لافتقارها إلى الإرادة السياسية.

وحثا مجلس الأمن على الموافقة على مشروع قرار صاغته تونس يطالب مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم قانونًا في غضون ستة أشهر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي "يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية... مع منع إلحاق ضرر كبير" على الأمن المائي لدول المصب ".

تشجع المسودة الأطراف الأخرى على "الانخراط بنشاط في المفاوضات لمعالجة القضايا الفنية والقانونية المعلقة". ويحث إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة" ويدعو مصر والسودان وإثيوبيا "إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر".

قالت المهدي إن السودان ومصر يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق في غضون ستة أشهر "ممكن للغاية إذا توفرت الإرادة السياسية".

وقالت للصحفيين بعد اجتماع المجلس: "ما سمعناه هناك أمر مشجع حقًا إن هذا أمر مهم للغاية ويأخذ مصلحة العالم لأنها مسألة تهديد وشيك لاستقرار وأمن منطقة مهمة في الجزء الشرقي من إفريقيا ".



وأضافت: "نحن متفائلون للغاية بأن مجلس الأمن سيتعامل مع هذا الأمر بطريقة مسؤولة، ولن يتم إسقاطه من جدول أعماله".

وأشارت إلى أن بعض أعضاء المجلس قلقون بشأن سابقة معالجة قضية المياه، لكنها شددت على أن معالجة سد النهضة سيكون "سابقة" في الدبلوماسية الوقائية "والنظر في علامات الإنذار المبكر" وعدم الاضطرار إلى التعامل مع مهمة حفظ سلام في وقت لاحق.

الوزير المصري سامح شكري قال إن جميع أعضاء المجلس أشاروا إلى أنه لا ينبغي أن تتخذ الدول الثلاث أي إجراء من جانب واحد، لكنهم فشلوا في الإشارة إلى أن إثيوبيا اتخذت بالفعل إجراء أحادي الجانب مرتين لملء خزان سد النهضة، الأمر الذي كان له "تأثير سلبي على الجانب التفاوضي".

وأضاف أنه، مع ذلك، فقد أظهر أعضاء المجلس دعمهم لجميع العناصر الواردة في مشروع القرار، لذلك تتطلع مصر إلى موافقته والتي من شأنها "تعزيز وتمكين" جهود رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي لبدء المفاوضات مع الأطراف الثلاثة والتفاوض بشأن اتفاق ملزم قانونا.