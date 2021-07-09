إسرائيل تلاحق حسابات حماس من العملات المشفرة

كشفت إسرائيل عن نيتها في مصادرة حسابات العملات المشفرة التي تستخدمها حركة حماس الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس أن الوزير بيني غانتس أمر قوات الأمن بمصادرة الحسابات بعد عملية مشتركة "كشفت شبكة من المحافظ الإلكترونية" تستخدمها حماس لجمع الأموال باستخدام "بيتكوين" وعملات مشفرة أخرى.

وأضافت أن حماس تشن حملة على الإنترنت لجمع التبرعات لجناحها العسكري، وهي جهود تسارعت بعد حرب غزة التي استمرت 11 يومًا في مايو/أيار الماضي.

ثمة من يفضلون العملات المشفرة مثل "بيتكوين" في المعاملات غير المشروعة لأنه يُنظر إليها على أنها صعبة التتبع.

ونقل عن غانتس قوله "إن الأدوات الاستخباراتية والتكنولوجية والقانونية التي تمكننا من الحصول على أموال الإرهابيين في جميع أنحاء العالم تشكل اختراقًا عمليًا".



والعام الماضي، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها صادرت ملايين الدولارات من حسابات العملات المشفرة التي اعتمدت عليها جماعات متطرفة، بما فيها تنظيما القاعدة وداعش.



وقالت الإدارة الأمريكية إنها صادرت حوالي مليوني دولار، بالإضافة إلى أكثر من 300 حساب للعملات المشفرة وأربعة مواقع وأربع صفحات على فيسبوك مرتبطة بالمخططات.

وقد استهدف أحد محاور التحقيق الأمريكي الجناح العسكري لحركة حماس. وصادر مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون أكثر من 150 حسابًا للعملات المشفرة قالوا إنها قامت بغسل الأموال من وإلى الحسابات التي تديرها الحركة.