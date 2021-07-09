العراق.. مئات المحتجين يقتحمون محطة توليد الكهرباء في كربلاء

اقتحم مئات المتظاهرين بالعراق، الجمعة، محطة لتوليد الكهرباء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال أحد المتظاهرين، إن "المئات من أهالي محافظة كربلاء اقتحموا محطة كهرباء الخيرات الغازية، احتجاجا على تكرار انقطاع التيار".

وأوضح المتظاهر أن "المتظاهرين أغلقوا المحطة الكهربائية، وطالبوا الموظفين بمغادرتها، بسبب عدم تحسين خدمة توصيل التيار الكهربائي للمنازل بالمحافظة".

يأتي ذلك غداة إصابة 5 محتجين بجروح جراء فض قوات الأمن مظاهرة بالقوة أمام محطة الكهرباء ذاتها.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود بسبب الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

ومؤخرا، تفاقمت أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد تصاعد الهجمات التي ينفذها مسلحون مجهولون، تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية بين المحافظات العراقية.