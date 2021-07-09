روسيا تسمح بتمديد آلية تمديد المساعدات إلى سوريا لمدة 6 أشهر فقط

تقدمت روسيا، الخميس، على مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار مضاد حول آلية تمديد المساعدات إلى سوريا، لمدة 6 أشهر فقط، على أن يطرح للتصويت، الجمعة.

وينتهي العمل بآلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا من معبر باب الهوى على الحدود التركية، يوم غد السبت.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إن مشروع القرار الروسي يسمح بتمديد وصول المساعدات إلى سوريا من تركيا لمدة ستة أشهر.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هناك إمكانية لتمديد هذه المدة، بعد نظر المجلس في تقرير يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذا الصدد.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن، الجمعة، جلسة خاصة لحسم مسألة تمديد العمل بآلية المساعدات، دون صدور إعلان رسمي حتى الساعة (18:45 ت.غ).

ويأتي مشروع القرار الروسي في مواجهة مشروع قرار وزعته إيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/ حزيران، يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

والأربعاء، دعت الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا بعد انتهاء التفويض الحالي في 10 يوليو/ تموز.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.