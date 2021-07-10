الكاظمي: "قوى واهية" تعرقل اكتفاء العراق من الكهرباء والغاز

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، "قوى واهية" بالعمل على أن لا تصل بلاده إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الكهربائية والغاز.

وحسب بيان صادر عن مكتبه، قال الكاظمي، خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد، إن "هناك قوى واهية تعمل على أن لا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة".

ويستورد العراق الغاز من إيران المجاورة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، كما أن بغداد تستورد 1200 ميجاوات من الكهرباء من طهران منذ سنوات.

وأضاف الكاظمي: "سبق أن أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل الى حل المشكلة من جذورها".

وتابع أن "الإرهابيين وداعميهم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل لمنع استقرار المنظومة الكهربائية".

وأردف: "لا توجد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكننا نضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن".

وأعرب الكاظمي، عن تفهم حكومته لغضب المواطنين بسبب أزمة انقطاع التيار، مضيفا: "الكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثلما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد".

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على تردي خدمة الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

وأضاف أن "التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء. ألقينا القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات".

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.