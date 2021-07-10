انفجار عبوة ناسفة في رتل للتحالف الدولي غربي العراق

انفجرت عبوة ناسفة، السبت، في رتل شاحنات تابع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، غربي العراق، دون وقوع خسائر.

وقال ضابط في شرطة محافظة الأنبار، للأناضول، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون إلى جانب طريق رئيسي في المحافظة، انفجرت في رتل شاحنات تحمل مواد ومعدات لوجستية للتحالف الدولي".

وأضاف الضابط، الذي فضل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الانفجار لم يخلف إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وذكر أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث للتوصل إلى الجناة.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، كما لم يصدر تعقيب من السلطات العراقية والتحالف الدولي حتى الساعة 10.45 تغ.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد وتيرة الهجمات بالصواريخ والمسيرات المفخخة والعبوات في الأسابيع الماضية، والتي تستهدف السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وقوات التحالف الدولي في القواعد العسكرية المنتشرة في أرجاء العراق.

وعادة ما تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية في العراق.

ومرارا، هددت فصائل مقربة من إيران بينها كتائب "حزب الله" العراقي باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية بالعراق، في حال لم تنه واشنطن وجودها العسكري في البلاد.