ليبيا تؤكد أن إغلاق الحدود مع تونس لأسباب صحية ولفترة قصيرة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن قرار إغلاق الحدود مع تونس كان لأسباب وظروف صحية وسيكون لفترة قصيرة.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، تطرقت محادثات هاتفية، أجراها عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى علاقات التعاون بين البلدين والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود.

والخميس، أعلنت ليبيا إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في الأخيرة.

وأفاد الدبيبة، خلال الاتصال، أن "قرار غلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف الصحية وسيكون لفترة قصيرة"، مضيفا أن "التنسيق قائم في الغرض بين وزيري الصحة بالبلدين"، بحسب المصدر نفسه.

وزاد البيان: "ليبيا لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب بلادنا لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتوفير معدات صحية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي".

من جهته، أثنى سعيّد "على الموقف الأخوي النبيل للحكومة الليبية، الذي يعكس عمق الروابط المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي السياق، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في اتصال هاتفي منفصل مع سعيد، "استعداد بلاده لمد تونس بكل ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد 19" وفق بيان ثان للرئاسة التونسية.

وقال المنفي، إن "قرار إغلاق الحدود مع تونس ظرفي ومرن وسيتم التنسيق بشأنه مع السلطات التونسية لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع"، بحسب البيان.

والجمعة، أعلنت الخطوط الجوية التونسية (الناقل الرسمي)، تعليق رحلاتها المتجهة إلى ليبيا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الشركة قالت فيه إن القرار يأتي على خلفية غلق السلطات الليبية منافذها المؤدية إلى تونس مدة أسبوع.

ولم تذكر الخطوط الجوية التونسية في بيانها المقتضب، الفترة التي سيتم فيها تعليق الرحلات إلى الجارة ليبيا.

وتشهد تونس منذ أيام موجة تفش واسعة للوباء، إذ بلغ عدد الإصابات بكورونا حتى الخميس، 473 ألفا و229، منها 15 ألفا و861 وفاة، و375 ألفا و756 حالة تعاف.

كما تم تنفيذ مليونين و82 ألفا و765 تلقيحا، تلقى 614 ألفا و710 أشخاص منهم الجرعة الثانية من التطعيم، وفق وزارة الصحة.