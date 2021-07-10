محكمة الجنايات الدولية تؤكد التهم الموجهة إلى "كوشيب"

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، التهم الموجهة إلى أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، علي عبد الرحمن، والمعروف باسم علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة في بيان إن "الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة أصدرت بالإجماع قرارا يؤكد جميع التهم التي وجهها المدعي العام ضد محمد علي عبد الرحمن، وإحالته إلى المحاكمة".

وقالت المحكمة لوكالة الأناضول إن كوشيب "يواجه اتهامات بالمسؤولية عن ارتكاب 31 جريمة، بين أغسطس/ آب 2003 وأبريل/ نيسان 2004، في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر ودليج والمناطق المحيطة بدارفور".

وصرحت السلطات السودانية في يونيو/ حزيران الماضي أنها ستسلم مسؤولين آخرين متهمين، من بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور.

ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد، في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.