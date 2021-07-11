العراق.. محتجون يغلقون مقرا حكوميا طلبا للتوظيف

أغلق مئات المتظاهرين جنوبي العراق، الأحد، مقرا للحكومة المحلية احتجاجا على عدم توافر وظائف وفرص عمل.

ووفق شهود عيان، "اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، قبل أن يتمكن المحتجون من إغلاق مقر الحكومة المحلية، وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب)".

وأضاف شهود العيان أن الاحتجاج اندلع لمطالبة السلطات بتوفير فرص عمل، لا سيما في شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة.

وقال هاني العلي، أحد المتظاهرين: "هناك فساد في ملف التعيينات الحكومية بمحافظة ذي قار (جنوب)".

وأضاف: "المئات من خريجي المعاهد العليا والجامعات يبحثون عن فرص عمل في القطاع العام منذ سنوات، ولكن دون جدوى".

وتعد محافظة ذي قار إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية؛ حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وندرة فرص العمل.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 27 بالمئة فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.