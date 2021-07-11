الكويت تعلن التعرف على هوية رفات 10 من المفقودين في العراق

أعلنت الكويت، الأحد، تحديد هوية 10 من رفات المفقودين أثناء الغزو العراقي للبلاد قبل 30 عاما.

جاء ذلك في تصريح رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني، وفق بيان للخارجية.

وقال العدساني: "تم تحديد مصير 10 شهداء بناء على التحليل الجيني للبصمة الوراثية بعد جلب رفاتهم من العراق".

وأوضح: "الشهداء الـ10 هم خلف العنزي و شافي السبيعي، وعبد المحسن القلاف، وعدنان الخلف، وعلي المفضي، وعماد البناي، ومحمد الصواغ، وناجي عبد الله، وناصر الرشيدي، وناصر العنزي".

وأضاف: "هؤلاء المفقودين اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990"، حسب البيان ذاته.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تسلمت السفارة الكويتية في العراق رفات المفقودين، قبل أن يتم تحديد هوية 21 منهم في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، و13 في يناير/ كانون أول الماضي، و8 آخرين في مارس/آذار الماضي.

ووفق الكويت، فإنه خلال عامي 1990 و1991، وقع 602 من رعاياها قيد الأسر لدى القوات العراقية، وبقي مصيرهم مجهولا حتى عام 2004، قبل أن يتم التعرف على رفات 264، ولم يُعرف مصير المفقودين الـ338 الآخرين.

في حين تقول بغداد إنه لا يزال مصير 1022عراقيا من أصل 1137 مفقودا غير محسوم بعد فقد أثرهم خلال غزو العراق للكويت عام 1990.

وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.