إسرائيل تسمح جزئياً بالاستيراد والتصدير مع غزة وتوسع مساحة الصيد

أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 12 ميلاً بحرياً بدءاً من اليوم الاثنين.

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وبعد تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى اثني عشر ميلاً بحريًا ابتداءً من اليوم صباحًا (يوم الاثنين)".

وأضاف "كما سيسمح باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم)، كما سيسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وتابع بيان الجيش أن "استمرار الإجراءات المدنية التي صدّق عليها المستوى السياسي مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يستخدم تقليص مساحة الصيد كأحد أشكال الضغط على المواطنين في غزة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، في 10 مايو/أيار الماضي، فرضت إسرائيل الكثير من القيود على حركة المعابر، ومنعت استيراد وتصدير الكثير من السلع والبضائع.