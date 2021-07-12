اتهام رجل أعمال عربي إسرائيلي بالتجسس غير المباشر لصالح إيران

وجّهت النيابة العامة الإسرائيلية، الاثنين، لمواطن عربي تهمة الاتصال بوكيل أجنبي قام بدوره بنقل معلومات لعملاء إيرانيين.

والمواطن هو رجل أعمال من منطقة "النقب"، كان مقربا من الكثير من الشخصيات السياسية الإسرائيلية، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت: "بحسب الاتهامات، نقل يعقوب أبو القيعان المعلومات المتعلقة بوزير الدفاع بيني غانتس إلى عميل عراقي كان على اتصال بعملاء إيرانيين".

وأضافت: "أبو القيعان، الذي كان ضمن قائمة حزب سياسي إسرائيلي سابق، برئاسة (وزير الدفاع السابق) موشيه يعلون، محتجز منذ عدة أسابيع، إذ قُبض عليه في أوائل يونيو/ حزيران، ولم يُسمح له بمقابلة محام خلال أول 20 يومًا من اعتقاله".

وتابعت: "أبو القيعان مقرب من عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين، وهو من أغنى رجال الأعمال العرب في البلاد، رغم أنه اكتشف أثناء التحقيق معه أنه يعاني من صعوبات مالية".

ولفتت الصحيفة الى أن لائحة الاتهام تزعم أن رجل أعمال عراقي تواصل مع أبو القيعان في عام 2019، وأخبره أن "الناس في طهران يريدون مقابلته".

وقالت "ثم قدم أبو القيعان للعراقي معلومات عن غانتس على مدى فترة من الزمن، لكنه لم يلتق قط بجهة الاتصال العراقية بسبب أمر من المحكمة بمنعه من مغادرة البلاد بسبب قضايا مالية".