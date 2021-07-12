الائتلاف السوري المعارض ينتخب سالم المسلط رئيسا عاشرا له

انتخب الائتلاف السوري المعارض، الاثنين، سالم المسلط رئيسا عاشرا له خلفا لنصر الحريري.

جاء ذلك خلال انتخابات جرت على هامش اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، التي بدأت في إسطنبول اليوم وتتواصل ليومين.

وحسب بيان صادر عن الائتلاف، تم انتخاب المسلط بعد حصوله على 71 صوتا من إجمالي 81 صوتا حضروا الاجتماع، فيما جرى انتخاب هيثم رحمة أمينا عاما للائتلاف بحصوله على 68 صوتا.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار كل من عبد الأحد اصطيفو وربا حبوش نوابا للرئيس، ويٌنتظر أن يسمي "المجلس الوطني الكردي" (أحد مكونات الائتلاف) النائب الثالث.

وأسس الائتلاف السوري عام 2012. وتبلغ مدة رئاسة الائتلاف عاما واحدا، ويمكن تمديدها لعام ثانٍ عبر الانتخابات.

والمسلط هو رئيس "مجلس القبائل والعشائر" (أحد مكونات الائتلاف)، من مواليد محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا عام 1959، وحاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية، وأتم دراسته في الولايات المتحدة.

كما عمل المسلط باحثا في "مركز الخليج للأبحاث" (غير حكومي)، وكان عضوا في الهيئة العليا للمفاوضات، وناطقا باسمها في محادثات جنيف، التي جرت بين النظام والمعارضة بين عامي 2016 و2017.