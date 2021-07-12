العراق.. متظاهرون يقتحمون مبنى دائرة المياه في كربلاء

اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين، الاثنين، مبنى مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء جنوبي العراق، احتجاجا على انقطاع المياه عن أراضيهم الزراعية، وفق شهود عيان.

وأبلغ الشهود بأن العشرات من أهالي قضاء الهندية في محافظة كربلاء، اقتحموا مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء، على خلفية انقطاع المياه عن أراضيهم الزراعية.

وأوضح شهود العيان أن المتظاهرين هددوا المسؤولين عن ملف المياه بالتصعيد في حال لم تطلق المياه لري أراضيهم الزراعية.

من جهتها، انتقدت وزارة الموارد المائية العراقية، الاثنين، عملية الاقتحام، وقالت في بيان، إن "إحدى مؤسساتنا في كربلاء تعرضت لعمل تخريبي هدفه بث الرعب في نفوس موظفينا وثنيهم عن أداء واجبهم الوطني المكلفين به لتطبيق سياسة الدولة في إدارة أزمة المياه التي تعصف بالعراق والمنطقة لأجل توفير الماء لكل مواطن عراقي".

وأوضح البيان أن "الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخربين وأننا ماضون في تطبيق سياستنا لإيصال الماء بالعدل والمساواة إلى كافة أبناء بلدنا".

والسبت، هدد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، بأن بلاده ستلجأ للمحافل الدولية لاستحصال حقوقها المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع الأنهار والروافد التي تنبع من إيران وتصب في العراق.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقمت أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.