توافق سعودي عماني على دعم كافة أشكال الاستقرار في المنطقة

توصلت السعودية وسلطنة عمان إلى اتفاق على التعاون "بشكل جدي" حول الملف النووي والصاروخي الإيراني، لتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، في ختام زيارة رسمية على مدى يومين، أجراها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد البيان بـ"أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما جدد "التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وفي الشأن اليمني، أوضح البيان "مواصلة جهود البلدين لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن، ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حول المسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشاد البلدان بجهود دول مجموعة "أوبك+"، التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية، رغم ضعف الطلب في الأسواق جراء موجات جائحة كورونا في العالم.

واتفق الجانبان على "ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية (..) والإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين"، حسب البيان ذاته.

والأحد، وصل السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية، في أول زيارة من نوعها منذ توليه المنصب، في يناير/ كانون ثان 2020.