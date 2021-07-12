مجهولون يفجرون برجين في العراق لنقل الكهرباء من إيران

فجّر مجهولون بواسطة عبوات ناسفة، الاثنين، برجين لخط يغذي العراق بالكهرباء من إيران، في محافظة ديالى (شرق)، وفق مصدر أمني.

وفي اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، قال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي، إن "مسلحين مجهولين، يشتبه بأنهم ينتمون لداعش، فجروا برجين لنقل الكهرباء الرابط بين إيران وديالى بواسطة عبوات ناسفة".

وأوضح أن الهجوم وقع في منطقة المقالع قرب بحيرة حمرين على بعد 55 كم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف الكاملي أن تفجير العبوات تسبب بتدمير البرجين وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في المحافظة.

وأردف أن فرق الصيانة ومكافحة المتفجرات توجهت إلى مكان الحادث لإصلاح البرجين وإعادة الخط إلى الخدمة.

ويستورد العراق الكهرباء من إيران عبر 4 خطوط بواقع 1200 ميجاوات.

وعادة ما تتهم السلطات العراقية، مسلحي "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.