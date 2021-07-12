وزيرة الخارجية السودانية تبحث في موسكو تطوير التعاون المشترك

بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الاثنين، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، القضايا الإقليمية وسبل تطوير التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة الروسية موسكو، بحسب بيان للخارجية السودانية.

ووفق البيان، أكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الوزيران، بحسب المصدر ذاته، سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وتفعيل آليات العمل الثنائية.

وأكد الوزيران ضرورة تطوير التعاون في المجال الثقافي والتدريب ورفع القدرات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وقدمت المهدي الدعوة لنظيرها الروسي لزيارة السودان، وفق البيان الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل حول الزيارة وبرنامجها.

والأحد، وصلت المهدي إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تمتد 3 أيام، وفق بيان الخارجية السودانية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من عقد مجلس الأمن، جلسة بشأن نزاع سد "النهضة" هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

لكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 6 أشهر بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأعاد المجلس قضية سد "النهضة" إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.

وفي 5 يوليو/ تموز، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.