العراق.. 63 قتيلاً في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في الناصرية ودعوات للمحاسبة

ارتفعت إلى 63 قتيلاً ونحو 100 مصاب حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع مساء الاثنين، بمركز عزل لمرضى كورونا في مستشفى بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفق مصدر طبي حكومي.

وقال المصدر، وهو طبيب في دائرة صحة ذي قار الحكومية، للأناضول، إن 63 قتيلا لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الحريق الذي نشب في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية (مركز المحافظة)، إلى جانب نحو 100 مصاب بحروق وحالات اختناق.

وأضاف المصدر، مفضلًا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لا تزال تواصل البحث تحت أنقاض الحريق عن جثث محتملة".

وهذا الحريق هو الثاني من نوعه خلال أقل من 3 أشهر.

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة عبر "تويتر"، إن "فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

في الأثناء، عمت احتجاجات غاضبة منددة بالفساد في مدينة الناصرية، ليل الاثنين الثلاثاء، على خلفية حريق المستشفى، وفق شهود عيان.

وقال شهود إن المتظاهرين أغلقوا 3 مستشفيات خاصة في مدينة الناصرية، معتبرين بأنها تشكل أذرع الفساد في القطاع الصحي بالبلاد.

وأشار الشهود إلى أن المتظاهرين أغلقوا أيضا العيادة الخاصة لمدير عام صحة ذي قار صدام صاحب الطويل".

وكان الكاظمي أمر، بعد اجتماع طارئ مع عدد من مسؤولي حكومته مساء الاثنين، بتوقيف عدد من المسؤولين المحليين عن العمل وإيداعهم السجن لحين الانتهاء من التحقيق في حريق مستشفى الحسين.

وشمل أمر الكاظمي كل من: مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة. كما أعلن الكاظمي الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، دون الإشارة إلى أيام محددة.

وفيما لم يعلن رسمياً عن أسباب الحريق، ذكرت وسائل إعلام محلية إنه ناجم عن انفجار بمخزن أنابيب الأكسجين.