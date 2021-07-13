قرار قضائي أعلى بجواز الفصل بين الجنسين في الجامعات الإسرائيلية

رغبة في استمالة اليهود المتدينين (الحريديم) ودمجهم في مجال التعليم وسوق العمل، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات.

ورحب جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في القدس بالخطوة معتبرا أنها في الاتجاه الصحيح.

وقال ملاخ لوكالة فرانس برس "إذا عدنا 20 عاما إلى الوراء، كان هناك ألف طالب حريدي في الجامعات الإسرائيلية واليوم هناك حوالى 14 ألفًا".

وأضفت المحكمة العليا بقرارها الشرعية على الصفوف المنفصلة في الجامعات التي يرتادها المتدينون.

يمثل الحريديم تقريبا 12 في المئة من سكان الدولة العبرية الذين يزيد تعدادهم عن تسعة ملايين نسمة.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبتهم بحلول العام 2040 إلى 20 في المئة بسبب ارتفاع معدلات الإنجاب في المجتمع اليهودي المتدين.

ويرتاد العديد من الرجال المتدينين مؤسسات دينية أو مدارس دينية تدعمها الدولة بدلا من العمل.

ورأى ملاخ أن دمج المجتمع في القوى العاملة من خلال التعليم العالي أمر "ضروري" لمستقبل إسرائيل الاقتصادي.

وتعفى نساء المجتمع اليهودي المتشدد وبعض الرجال من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل.