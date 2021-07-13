سفراء أوروبيون يقاطعون حفلاً للسفارة الأمريكية في القدس

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سفراء عدد من الدول بينها ألمانيا وفرنسا قاطعوا حفلا أقامته السفارة الأمريكية في إسرائيل، لأن الحفل أقيم في مقر السفارة "المرفوض" في مدينة القدس.

وأضافت الصحيفة ، الثلاثاء، أن السفراء قاطعوا الحفل الذي نظمته السفارة الأسبوع الماضي، بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية "لأن دولهم لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس منتصف العام 2018.

وعارضت غالبية دول العالم القرار الأمريكي، مؤكدة على أن موضوع القدس متروك للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، ثم أعلنت ضمها في خطوة رفضها المجتمع الدولي.

وحتى الآن، لم تنقل سوى 4 دول سفارتها الى القدس وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس.