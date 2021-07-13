ليبيا تعلن انتشال 3 جثث من مقبرتين جديدتين في ترهونة

أعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، انتشال 3 جثث من مقبرتين جماعيتين جديدتين تم اكتشافهما في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) في بيان، إن "فرق البحث عملت في موقعين من مقبرتين اكتشفتا أمس (الاثنين) بمدينة ترهونة، واستخرجت منها 3 جثث مجهولة الهوية".

وأشارت إلى أن عمليات البحث والاستكشاف "لا تزال مستمرة في المقبرتين".

وكانت الهيئة، أعلنت الاثنين، اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة، وأنها ستباشر عملية انتشال محتوياتهما اليوم، ليصل مجموع ما تم اكتشافه في أقل من أسبوع إلى 3 مقابر.

والأربعاء، أعلنت السلطات الليبية، انتشال جثتين من مقبرة جماعية تم اكتشافها في المدينة ذاتها.

ووفق الأناضول، وصل عدد المقابر المكتشفة منذ 5 يونيو/حزيران 2020، إلى نحو 52 في ضواحي طرابلس، خاصة ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قبل هذا التاريخ.

وأفادت الهيئة في مارس/ آذار الماضي، بأن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وفي 16 مارس/ آذار الماضي شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود مليشيا مسلحة، ويطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منازعا المجلس الرئاسي صلاحياته.