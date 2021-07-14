افتتاح رسمي لسفارة دولة الإمارات العربية في إسرائيل

افتتحت الإمارات اليوم الأربعاء رسمياً سفارتها في إسرائيل، تل أبيب، بحضور الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ.

يقع مقر السفارة في في مبنى البورصة الجديد، في قلب المركز المالي لإسرائيل ما يعكس الدور الذي لعبه التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ نحو عام وحتى اليوم.

وقال السفير الإماراتي لدى الدولة العبرية محمد آل خاجة خلال في حفل الافتتاح: "الإمارات وإسرائيل دولتان مبتكرتان ويمكننا تسخير هذا الإبداع في العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لبلداننا ومنطقتنا".

من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي في كلمته افتتاح السفارة بأنه "معلم هام في العلاقات المتنامية بين بلدينا".

وأضاف "يجب أن يمتد هذا الاتفاق التاريخي إلى دول أخرى تسعى إلى السلام مع إسرائيل".

وقع البلدان منذ إعلان الاتفاق بينهما في أيلول/سبتمبر الماضي الذي تم بوساطة أميركية، صفقات تجارية تتعلق بالسياحة والطيران والخدمات المالية وغيرها.

ويأتي افتتاح السفارة الذي أقيم في بهو مقر البورصة أسفل السفارة بطابقين، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد للإمارات الشهر الماضي وافتتح فيها سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي.

ويركز الجانبان على المكاسب الاقتصادية لتوقيع الاتفاق بينهما. وقال لبيد الشهر الماضي لوسائل إعلام إماراتية إن التجارة الثنائية بين البلدين منذ أيلول/سبتمبر زادت عن 675,22 مليون دولار.

وندد الفلسطينيون بالاتفاقات الأخيرة بين دول عربية وإسرائيل ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر" وخرجت عن الإجماع العربي الذي جعل حل القضية الفلسطينية شرطا للسلام بين إسرائيل والدول العربية.

وإلى جانب الإمارات، وقعت كل من البحرين والمغرب والسودان اتفاقات مماثلة أثارت حفيظة الفلسطينيين.

وتوصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقيات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.

وتعهد لبيد الذي يعتبر مهندس اتفاق التحالف الذي أطاح بنتنياهو الشهر الماضي إلى جانب رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت بمواصلة تعزيز العلاقات مع العالم العربي.