الرئيس العراقي يبحث مع وزير الأمن الإيراني العلاقات الثنائية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، مع وزير الأمن الإيراني محمود علوي، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ووفق بيان للرئاسة العراقية، فإن "صالح استقبل علوي في قصر السلام ببغداد، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف الصعد من أجل خدمة المصالح المشتركة للدولتين وكل المنطقة".

وقال صالح وفق البيان: "العراق المقتدر والآمن والمستقر وبعلاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإسلامي يمثل عامل استقرار ومركزا لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويعزز السلم والأمن الإقليمي".

وأكد صالح على ضرورة "توسيع آفاق التعاون الثنائي بين بغداد وطهران في المجالات كافة".

ووصل علوي إلى بغداد، الأربعاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة مسبقا وغير محددة المدة.

ويتبنى العراق سياسية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب بغداد كانون الثاني/يناير 2020.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتنفيذ هجمات ضد مصالحها العسكرية في العراق، عبر فصائل مسلحة عراقية تتبع توجيهات طهران.