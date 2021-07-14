تقرير أممي.. تضاعف أعداد ضحايا المهاجرين بحراً إلى أوروبا

تضاعف عدد المهاجرين واللاجئين الذين لقوا حتفهم وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً هذا العام مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2020.



ففي تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء، عن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 1146 شخصًا لقوا حتفهم بين يناير/ كانون ثاني ويونيو/ حزيران، مشيرا إلى أنه عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا ارتفع بنسبة 58 بالمائة.



كان مسار وسط البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا هو الأكثر دموية، إذ أودى بحياة 741 شخصًا. وقالت الوكالة إن المسار التالي كانت امتداد المحيط الأطلسي بين غرب إفريقيا وجزر الكناري الإسبانية، وقتل هناك ما لا يقل عن 250 شخصًا. كما توفي ما لا يقل عن 149 شخصًا في مسار غرب البحر المتوسط إلى إسبانيا، بالإضافة إلى ستة على الأقل على مسار شرق البحر المتوسط إلى اليونان.

وأوضحت المنظمة أن العدد الفعلي للوفيات في المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا قد يكون أعلى بكثير إذ لا يتم الإبلاغ عن الكثير من السفن التي غرقت ويصعب التحقق من حالات أخرى.

حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن غياب سفن البحث والإنقاذ الحكومية، لا سيما في وسط البحر المتوسط، من شأنه أن يجعل عبور المهاجرين أكثر خطورة، حيث تعتمد الحكومات الأوروبية بشكل متزايد على دول شمال إفريقيا وتدعمها بموارد أقل للتعامل مع عمليات البحث والإنقاذ.